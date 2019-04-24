Россия усиливает войска Западного и Южного военных округов в качестве ответа на размещение сил НАТО у границ страны. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал армии Валерий Герасимов ​на Московской конференции по международной безопасности, сообщает РБК со ссылкой на РИА "Новости".
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"Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО. В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов", — сказал глава Генштаба.

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Герасимов подчеркнул, что усиление сил будет вестись за счет переброски соединений из состава других военных округов. Численность вооруженных сил в целом останется на установленном уровне.

Герасимов также назвал существенной угрозой возможность отказа от Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). "Развал этого соглашения приведет к утрате единственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений — инспекционной деятельности на объектах России и США", — заявил он. Это может привести к "новому витку гонки ракетных вооружений", предупредил глава Генштаба.

Западный военный округ включает большую часть регионов Европейской России, от Нижегородской до Калининградской области. В Южный военный округ входят регионы от Нижней Волги до Северного Кавказа, а также оккупированный Крым.

Инициатива "4 по 30" была утверждена на 28-м саммите НАТО в июле 2018 года. Она подразумевает создание к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и подготовку 30 кораблей, которые будут готовы к развертыванию за 30 дней. Все эти силы могут быть стянуты в случае военного кризиса на территорию Польши и стран Балтии.

В марте в МИД РФ заявили, что Москва может развернуть новые ракеты в европейской части страны, если в Европе появятся ракеты наземного базирования США, которые ранее были запрещены договором ДРСМД.

Что касается судьбы ДРСМД (Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности), в минувшем феврале США заявили о приостановке участия в нем. Причина - нарушение Россией условий договора. Российская сторона обвинения отвергает. Если РФ не устранит нарушения, в которых обвиняется, к августу 2019 г. США могут выйти из Договора окончательно.

РБК
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