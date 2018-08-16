"Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач", — говорится в сообщении, которое цитирует "Интерфакс".

По данным пресс-службы ЧФ, в настоящее время "Вышний Волочек" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Экипаж корабля начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" принят в состав Черноморского флота 1 июня 2018 года. Судно — шестой корабль проекта 21631 "Буян-М", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе. Заложен 29 августа 2013 года, спущен на воду 22 августа 2016 года.

В настоящее время три МРК проекта 21631 находятся в составе Каспийской флотилии. Еще два — "Зеленый Дол" и "Серпухов" — первоначально были в составе ЧФ. В конце 2016 года они усилили Балтийский флот с базированием в Балтийске (Калининградская область). Все пять МРК в разное время принимали участие в уничтожении при помощи крылатых ракет "Калибр" боевиков в Сирии.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские надводные корабли, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" в Сирии по террористам ИГ.