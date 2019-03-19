По его словам, ракетоносцы будут модернизированы для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны в любой точке Европы. Сенатор пояснил, что эти меры приняты в ответ на размещение элементов ПРО США в Румынии. "Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе", — добавил политик.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в феврале этого года заявил, что США могут разместить в Румынии 24 ракеты "Томагавк" в ядерном варианте. На румынской военной базе в Девеселу развернут американский комплекс ПРО Aegis Ashore, в котором используются пусковые установки Mk 41. Они применяются для запуска различных ракет, в том числе "Томагавков". Минобороны России требовало от США уничтожить эти установки.
В конце 2017 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая базу ВМФ, дивизию противовоздушной обороны, армейский корпус и военно-морскую базу. Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".
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