По его словам, наблюдательный полет пройдет с 11 по 15 марта.
Он также добавил, что полет будет проведен в рамках договора по открытому небу.
Также Шишин сообщил, что миссия США и Норвегии 11-16 марта выполнит наблюдательный полет над территорией России. Российские специалисты будут контролировать строгое соблюдение параметров полета, подчеркнул он.
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