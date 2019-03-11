По его словам, наблюдательный полет пройдет с 11 по 15 марта.

Он также добавил, что полет будет проведен в рамках договора по открытому небу.

Также Шишин сообщил, что миссия США и Норвегии 11-16 марта выполнит наблюдательный полет над территорией России. Российские специалисты будут контролировать строгое соблюдение параметров полета, подчеркнул он.