Врио начальника российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин заявил, что Россия проведет наблюдательный полет над территорией Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург). Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на РИА "Новости".
NATO naikintuvai virš Baltijos jūros lydėjo du rusų bombonešius
© AFP / Scanpix

По его словам, наблюдательный полет пройдет с 11 по 15 марта.

Он также добавил, что полет будет проведен в рамках договора по открытому небу.

Также Шишин сообщил, что миссия США и Норвегии 11-16 марта выполнит наблюдательный полет над территорией России. Российские специалисты будут контролировать строгое соблюдение параметров полета, подчеркнул он.

Gazeta.ru
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