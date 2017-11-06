Инспекционная группа посетит Ригу, Адажи и центральную часть территории Латвии, чтобы убедиться, что на ней не проводятся военные учения, о которых необходимо было бы известить другие страны Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ), а также в соответствии представленных данных ежегодно подаваемой общей военной информации.
Согласно квотам ОБСЕ, за год Латвия должна принять один оценочный визит и три инспекции по контролю за вооружением. Сама Латвия также проводит подобные инспекции и визиты в других странах ОБСЕ.
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