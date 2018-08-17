Россия потратит 642,4 млн рублей на реставрацию Капитолия в столице Кубы Гаване. Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок в четверг, 16 августа, средства на восстановление золотого покрытия купола будут выделены из федерального бюджета.
В 2018 году подрядчик, исполняющий работы по реставрации, получит 347,4 млн рублей, а оставшуюся часть суммы выплатят в 2019 году.
О том, что Россия поможет с восстановлением кубинского Капитолия, стало известно в 2016 году. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда сообщила, что российские специалисты по просьбе кубинских парламентариев окажут содействие в реставрации.
В Капитолии, построенном в 1929 году, располагался кубинский парламент, а с 1959 года здание использовалось в качестве конгресс-центра. Работы по реставрации Капитолия, в котором разместится Национальная ассамблея народной власти Кубы, должны завершиться в 2019 году – к 500-летию с основания Гаваны.
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