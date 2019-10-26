Россия перебросила в Сирию около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ, дислоцированного в Чечне. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщили в Минобороны РФ. "Военные полицейские прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач", - цитирует "Интерфакс" представителя российского оборонного ведомства.
Патрулирование и содействие в отводе войск
Военнослужащим предстоит осуществлять патрулирование территории, а также оказывать содействие по отводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружений на 30 км от сирийско-турецкой границы.
На авиабазу Хмеймим к югу от Латакии также направлены более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для выполнения спецзадач.
США хотят усилить присутствие в нефтеносных районах
Между тем после вывода тысяч американских солдат из северной части Сирии и переброски их в Ирак Вашингтон задумался об усилении военного присутствия в нефтеносных районах страны для защиты их от джихадистов террористической группировки "Исламское государство". Как ожидается, данный шаг будет предпринят в координации с "Демократическими силами Сирии" (SDF - альянсом сирийской оппозиции и курдских формирований).
Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что переброска американских войск из Сирии в Ирак займет несколько недель и будет осуществляться как по земле, так и по воздуху. Решение США о выводе американских солдат из северной части Сирии перед началом военной операции Турции против курдов в этом регионе было воспринято многими как предательство союзников-курдов, которые на протяжении многих лет сражались с американцами плечом к плечу против ИГ.
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