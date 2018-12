Первым о том, что Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика, сообщило американское издание The Washington Free Beacon. Ссылаясь на источники в Пентагоне, оно написало, что самолеты должны принять участие в учениях, включающих в себя дозаправку на дальних расстояниях.

Издание отмечало, что за бомбардировщиками, способными запускать крылатые ракеты с ядерными боеголовками, будут пристально следить в минобороны США.

Днем в понедельник министерство обороны Великобритании сообщило, что российские бомбардировщики пролетели над Северной Атлантикой. Как заявили в ведомстве, для их сопровождения с авиабазы в Шотландии были подняты два истребителя королевских ВВС. Судя по курсу, российские ракетоносцы летели в Венесуэлу, отмечали в ведомстве.

"Глубокий обмен опытом"

Вечером 10 декабря информацию о переброске самолетов в Венесуэлу подтвердили в минобороны России. Там заявили, что два стратегических ракетоносца Ту-160, а также тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) приземлились в аэропорту Каракаса.

На отдельных этапах полета российские ракетоносцы сопровождали истребители ВВС Норвегии, отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны России.

В военном ведомстве также сообщили, что в международном аэропорту Майкетия экипажи российских стратегических ракетоносцев торжественно встречали министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства в Каракасе.

Как сообщило венесуэльское издание "Универсаль", Лопес в ходе мероприятия заявил, что российские самолеты примут участие в совместных учениях с венесуэльскими военными.

"Мы готовимся к тому, чтобы в случае необходимости защищать Венесуэлу до последнего вздоха. И мы будем делать это с нашими друзьями, которые выступают за уважительные отношения между странами", - цитирует издание Лопеса.

Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что командующий дальней авиацией России Сергей Колыбаш, в свою очередь, заявил, что учения призваны обеспечить "глубокий обмен опытом между пилотами и техническим персоналом" из обеих стран.

Реакция США

Во вторник отправку Россией ракетоносцев в Венесуэлу прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео.

"Российское правительство отправило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и попирают свободу, в то время как их народы страдают", - написал он в "Твиттере".

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 11, 2018