Россия отказалась строить вертолетоносцы, но создаст замену "Мистралям"

В России не будут строить вертолетоносцы для своего военно-морского флота, но построят экспедиционный корабль, совмещающий в себе функции десантного корабля и вертолетоносца.
© AFP/Scanpix

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, "вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут".

По словам Мантурова, в составе ВМФ России должны находиться корабли, способные нести вертолеты. Речь идет, в том числе, об авианесущих крейсерах, которые должны быть оснащены вертолетным крылом, а также десантных кораблях, где вертолеты будут применяться как средства высадки, сообщает "Интерфакс".

Статьи по теме:
Представлен новый автомат "Калашникова" АК-308  (40)
Медведев или Путин - кто принял решение ввести войска в Грузию?  (141)

Президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов заявил, что его компания построит для ВМФ РФ экспедиционный корабль, совмещающий в себе функции десантного корабля и вертолетоносца, сообщает РИА "Новости".

"Мы будем в рамках действующей ГПВ (госпрограммы вооружений) строить экспедиционный корабль, корабль, который будет сочетать в себе функции вертолетоносца, десантного корабля. В нем может также размещаться мобильный госпиталь. Это должен быть универсальный корабль", — сказал Рахманов на форуме "Армия-2018".

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт стоимостью 1,2 млрд евро на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" — "Владивостока" и "Севастополя". В 2015-м договор был расторгнут из-за ситуации на Украине. В Кремле заявляли, что Франция перечислила средства, выплаченные Россией по контракту (950 млн евро), а после возврата оборудования Париж получит право собственности и сможет распоряжаться кораблями. В итоге оба "Мистраля" приобрел Египет.

В 2016 году ВМФ РФ подготовил техническое задание на разработку универсального десантного корабля, аналогичного вертолетоносцам типа "Мистраль". Строительство такого корабля пока не началось.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Патроны покупаем в Кишиневе". Что российские военные охраняют в Приднестровье больше четверти века и как живется под их охраной (15)

В конце прошлой недели парламент Молдавии принял...

СМИ: в Версале Эммануэль Макрон укрощает царя Путина (49)

Французский президент в понедельник впервые...

Франция передала Египту вертолетоносец Mistral, предназначавшийся России (53)

Первый из двух вертолетоносцев типа Mistral ("Мистраль"),...

Рогозин пообещал наладить производство вертолетоносцев (11)

В России запустят производство вертолетоносцев на...

В мире

В Берлине задержан россиянин по подозрению в подготовке теракта

Спецслужбы ФРГ задержали гражданина России , который,...

Экс-главу штаба Трампа Манафорта признали виновным по 8 из 18 пунктов

Суд присяжных признал политтехнолога и экс-главу...

Россия отказалась строить вертолетоносцы, но создаст замену "Мистралям"

В России не будут строить вертолетоносцы для своего...

Пресса Британии: Европа вряд ли объединится против России

В обзоре британской прессы: Британия хочет новых...

В Аргентине сожгли найденный в российском посольстве кокаин (12)

Аргентинская полиция сожгла кокаин, который обнаружили...

TOP новостей

В воскресенье не хотят работать все продавцы, почему говорят только о крупных сетях? (8)

Несмотря на то, что во время дискуссий обсуждают...

История инвестиции Габриэлюса Ландсбергиса: как развивался бизнес супруги (26)

Консерватор Габриэлюс Ландсбергис сказал, что взял 750...

Глава МИД Литвы: Молотов все еще ждет своего Риббентропа (5)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает...

Лишившийся дочери отец: когда покупал новую Toyota, о таком финале не думал (42)

"Едем домой", – такую запись в Facebook оставил Виргиниюс...

Мудрость Пранцкетиса: невырубленный лес гниет

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис сказал,...