Россия отказалась строить вертолетоносцы, но создаст замену "Мистралям"

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, "вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут".

По словам Мантурова, в составе ВМФ России должны находиться корабли, способные нести вертолеты. Речь идет, в том числе, об авианесущих крейсерах, которые должны быть оснащены вертолетным крылом, а также десантных кораблях, где вертолеты будут применяться как средства высадки, сообщает "Интерфакс".

Президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов заявил, что его компания построит для ВМФ РФ экспедиционный корабль, совмещающий в себе функции десантного корабля и вертолетоносца, сообщает РИА "Новости".

"Мы будем в рамках действующей ГПВ (госпрограммы вооружений) строить экспедиционный корабль, корабль, который будет сочетать в себе функции вертолетоносца, десантного корабля. В нем может также размещаться мобильный госпиталь. Это должен быть универсальный корабль", — сказал Рахманов на форуме "Армия-2018".

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт стоимостью 1,2 млрд евро на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" — "Владивостока" и "Севастополя". В 2015-м договор был расторгнут из-за ситуации на Украине. В Кремле заявляли, что Франция перечислила средства, выплаченные Россией по контракту (950 млн евро), а после возврата оборудования Париж получит право собственности и сможет распоряжаться кораблями. В итоге оба "Мистраля" приобрел Египет.

В 2016 году ВМФ РФ подготовил техническое задание на разработку универсального десантного корабля, аналогичного вертолетоносцам типа "Мистраль". Строительство такого корабля пока не началось.