"У нас есть информация по всем гражданам, которые не являются гражданами РФ, – заявил представитель ФНС России Роман Наздрачев. – Мы накладываем эту базу на объекты собственности, на использованное в течение года электричества, газа, и при заключении или перезаключении договоров с ресурсосберегающими организациями мы будем влиять либо на тарифную политику, но в первую очередь настраиваем нерезидентов уплачивать НДФЛ (налог на доходы физических лиц – НВ) на территории республики Крым".
По словам Наздрачева, большинство неграждан России в аннексированном Крыму переводят деньги на материковую Украину, не платя налоги в российскую казну.
"Самая распространенная схема – ищется российский поставщик, через гражданина Российской Федерации собираются с туристов денежные средства. Переправляются на территорию Украины и не облагаются налогом ни копейки, с этим должно быть покончено", – сказал он.
По данным УФНС, в Крыму на учете как нерезиденты уже состоят порядка 2 тысяч юридических лиц и около 60 тысяч физических лиц, которые имеют какое-либо имущество на полуострове.
В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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