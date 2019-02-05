Федеральная налоговая служба России собрала информацию о владельцах недвижимости в аннексированном Крыму, которые не являются гражданами России, чтобы собирать с них налоги.
© DELFI / Artūras Morozovas

"У нас есть информация по всем гражданам, которые не являются гражданами РФ, – заявил представитель ФНС России Роман Наздрачев. – Мы накладываем эту базу на объекты собственности, на использованное в течение года электричества, газа, и при заключении или перезаключении договоров с ресурсосберегающими организациями мы будем влиять либо на тарифную политику, но в первую очередь настраиваем нерезидентов уплачивать НДФЛ (налог на доходы физических лиц – НВ) на территории республики Крым".

Статьи по теме:
Митрополит Епифаний: РПЦ в Украине является последним форпостом Путина  (32)
Евгений Титов. Мадуро, Путин и Украина: почему Россия наступает на те же грабли  (446)

По словам Наздрачева, большинство неграждан России в аннексированном Крыму переводят деньги на материковую Украину, не платя налоги в российскую казну.

"Самая распространенная схема – ищется российский поставщик, через гражданина Российской Федерации собираются с туристов денежные средства. Переправляются на территорию Украины и не облагаются налогом ни копейки, с этим должно быть покончено", – сказал он.

По данным УФНС, в Крыму на учете как нерезиденты уже состоят порядка 2 тысяч юридических лиц и около 60 тысяч физических лиц, которые имеют какое-либо имущество на полуострове.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

"Настоящее время"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Крымчанину дали 10,5 года колонии за участие в крымско-татарском батальоне в Украине (6)

Ленинский районный суд Крыма вынес приговор местному...

Астролог спрогнозировал судьбу Крыма: разгорится "война креста и полумесяца" (24)

Россия с 2025 года начнет рассыпаться на округи и области,...

Николай Статкевич: у белорусов 500-летняя партизанская традиция, второго Крыма здесь не будет (341)

Белорусы смотрят на мир глазами российского...

В мире

В Украине на кума Путина открыли дело про госизмену и сепаратизм

Генпрокуратура Украины открыла уголовное...

Россия обяжет собственников недвижимости в Крыму без гражданства РФ платить налоги на полуострове (2)

Федеральная налоговая служба России собрала...

Трамп пригласил затравленного школьника-однофамильца в Вашингтон (2)

Когда во вторник вечером президент США Дональд Трамп...

Сенат США выступил против поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана

Законодатели одобрили поправку, призывающую...

Пожар в Париже унес девять жизней. Арестована подозреваемая в поджоге

В результате пожара в восьмиэтажном здании на...

TOP новостей

Список самых востребованных специальностей в Литве: этим специалистам долго работу искать не надо (27)

Служба занятости Литвы объявила, представители каких...

Разведка: России не удается заполучить в Литве желаемое политическое влияние (117)

Литовская разведка утверждает, что России не удается...

ДГБ Литвы не располагает данными о вмешательстве России в выборы (25)

Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы утверждает,...

Науседа представил команду, призывает менять политкультуру в Литве (11)

В понедельник кандидат в президенты Литвы Гитанас...

В Клайпеде тестируют технологию, которая поможет отучить пользоваться телефонами на пешеходных переходах (5)

Начало года – самое опасное время для участников...