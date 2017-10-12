Там были взломаны входные двери и проведен тотальный обыск.

В среду, 11 октября, в Госдепе США заверили, что флаги были сняты сотрудниками дипломатического ведомства "при демонстрации должного уважения" и теперь хранятся в тех же зданиях, сообщает newsru.com

В российском посольстве в Вашингтоне уже сообщили, что направили американской стороне "решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги" (цитата по РИА "Новости").

Российские дипломаты подчеркнули, что расценивают произошедшее "как крайне недружественный шаг". "Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", - резюмировали в посольстве. Позже посольство РФ в Вашингтоне потребовало от властей США также незамедлительно вернуть российские флаги на здание торгпредства РФ в Вашингтоне.

На официальном аккаунте посольства РФ в США в соцсети Twitter опубликованы фотографии дипломатических зданий, на которых больше нет российских флагов.

Очередное позорное событие

В Сан-Франциско украли 🇷🇺флаги со зданий @ConsulRussiaSF

Требуем от американских🇺🇸властей вернуть наши госсимволы pic.twitter.com/BjiXVEVlQ4 — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) October 11, 2017





Посол #Антонов: недружественные шаги США идут вразрез звучавшим ранее заверениям о желании налаживать 🇷🇺🇺🇸отношения 📹https://t.co/OufotlHpim pic.twitter.com/JQMlosMyjz — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) October 12, 2017





Посол России в США Анатолий Антонов в связи со снятием флагов РФ в зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне призвал американские власти прекратить захват российской дипломатической собственности, сопровождающийся оскорбительными действиями, сообщает "Интерфакс".

"Рассматриваем это как крайне недружественные шаги, сделанные вразрез звучавшим ранее от официального Вашингтона заверениям в желании налаживать двусторонние отношения. Подобные шаги только осложняют российско-американский диалог. Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне", - сказал Антонов в интервью СМИ, текст которого распространила пресс-служба посольства.

"Требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями. Вернуть наши флаги на здания, принадлежащие Российской Федерации. И не допускать подобного впредь", - подчеркнул дипломат.

Днем 2 октября российский МИД обвинил представителей США в незаконном проникновении на территорию генерального консульства РФ в Сан-Франциско, которое было закрыто по требованию американских властей месяц назад. "Американцы опять лезут в нашу собственность в Сан-Франциско", - говорилось в сообщении российского министерства.

К публикации на сайте ведомства также появилась видеозапись, на которой двое мужчин подходят ночью к некой двери и некоторое время что-то делают возле нее, светя фонариком. Один из них вооружен и, возможно, является полицейским. Внутрь здания мужчины не проходят, однако они, вероятно, находятся на территории дипмиссии.

Требование к России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско ко 2 сентября было высказано Госдепартаментом США 31 августа. Параллельно закрылись здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В США объясняли подобные требования ответом на высылку 755 американских дипломатов из России по решению российских властей. В оставленных российскими дипломатами помещениях прошли обыски.

МИД РФ обвинил США в оккупации российских дипучреждений и дестабилизации мирового порядка. Президент России Владимир Путин назвал действия США беспрецедентными и поручил МИД РФ обратиться в суд по поводу нарушения имущественных прав РФ в США. "Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", - добавил российский лидер.

Госдепартамент США, со своей стороны, заявлял, что действия в отношении российской собственности соответствуют Венской конвенции, поскольку США отозвали согласие на размещение диппредставительств.

В качестве ответных мер российские власти лишили американских дипломатов парковок возле консульств США в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В середине сентября глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели встречу, после которой заявили, что ситуация с посольствами "стабилизировалась".