Soufan Center подчеркивает, что опасность возвращения радикальных мусульман выходит на первый план по мере сокращения территории, которую ИГ контролирует в Сирии и Ираке. Пока деятельность вернувшихся наемников не привела к росту числа терактов, но это может произойти в будущем, опасаются они.

Специалисты оценивают число вернувшихся на родную землю бойцов ИГ в 5600 человек. Сложность представляет реинтеграция в общество женщин и детей, так как государства плохо представляют себе, как действовать в этой ситуации. В России, напомним, активную кампанию по возвращению жен и детей боевиков из Ирака и Сирии развернули власти Чечни.

Как посчитали эксперты компании, на данный момент в рядах ИГ воюют 3417 россиян. На втором месте Саудовская Аравия (3224 человека), третью строчку занимает Иордания (3000 человек). На четвертом месте Тунис — 2926 человек. На пятом — Франция, откуда воевать за террористов уехали 1910 человек.

Soufan отмечает, что специалисты центра собирали информацию из многих "заслуживающих доверия" источников, но неточности в данной ситуации "неизбежны". Эксперты, несмотря на это, констатируют, что приток иностранных наемников в ИГ практически остановился — с одной стороны, из-за утраты контроля над значительной частью территории, с другой — благодаря усилиям стран, предотвращающих поездки своих граждан в Ирак и Сирию.

Как указывает РБК, в отчете приводится и число вернувшихся боевиков. Так, в Россию вернулись 400 воевавших за исламистов, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, во Францию — 271. "Все вернувшиеся, независимо от причины их возвращения, будут нести определенную степень риска", — подчеркивается в отчете.

В феврале этого года президент России Владимир Путин говорил, что в Сирии на стороне боевиков воюют около 4 тыс. россиян и еще около 5 тыс. выходцев из стран бывшего СССР.

Свой прошлый доклад о количестве иностранных бойцов в рядах ИГ Soufan выпускала в 2015 году. Тогда лидером по поставкам экстремистов был назван Тунис.

Russia tops the charts when it comes to foreign nations supplying ISIS ranks w/ fresh meat, according to new study. https://t.co/TogddQXHvS pic.twitter.com/gcVBF82fnJ— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 26 октября 2017 г.