Представители трех государств - России, Нидерландов и Австралии - проводят в марте трехсторонние встречи по делу о крушении самолета компании Malaysian Airlines, который разбился на востоке Украины в июле 2014 года, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
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Как сообщает агентство Франс Пресс, на совместной пресс-конференции в Сирии Блок и министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн заявили, что первая из этих встреч уже состоялась и что сторонам удалось добиться некоторого прогресса в установлении виновных.

От более подробных комментариев министры отказались. "Мы не можем вдаваться в детали процесса, потому что речь идет о конфиденциальности, но я могу сказать, что мы привержены интересам правды, справедливости и прозрачности", - сказал Блок.

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Как сообщает Интерфакс, замглавы МИД РФ Александр Грушко в свою очередь подтвердил журналистам, что консультации состоялись, но тоже отказался приводить подробности, сославшись на конфиденциальность переговоров. По его словам, дата следующей встречи пока не назначена.

О начале подготовки к трехсторонним консультациям с Австралией и Нидерландами по делу MH17 еще 11 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Однако, подчеркнула она, в центре внимания на переговорах "будет не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин".

Крушение MH17


Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля - воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В мае 2018 года Совместная следственная группа (ССГ) распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малазийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

После заключения международной следственной группы Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении самолета. Как заявил тогда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, один из возможных дальнейших шагов - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.

Россия последовательно отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского "Боинга". Как заявил в конце мая президент Путин, у России нет оснований полностью доверять результатам следствия, потому что она не была допущена к полноценному расследованию.

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