Как сообщает агентство Франс Пресс, на совместной пресс-конференции в Сирии Блок и министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн заявили, что первая из этих встреч уже состоялась и что сторонам удалось добиться некоторого прогресса в установлении виновных.
От более подробных комментариев министры отказались. "Мы не можем вдаваться в детали процесса, потому что речь идет о конфиденциальности, но я могу сказать, что мы привержены интересам правды, справедливости и прозрачности", - сказал Блок.
Как сообщает Интерфакс, замглавы МИД РФ Александр Грушко в свою очередь подтвердил журналистам, что консультации состоялись, но тоже отказался приводить подробности, сославшись на конфиденциальность переговоров. По его словам, дата следующей встречи пока не назначена.
О начале подготовки к трехсторонним консультациям с Австралией и Нидерландами по делу MH17 еще 11 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Однако, подчеркнула она, в центре внимания на переговорах "будет не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин".
Крушение MH17
Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.
Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.
13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля - воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".
В мае 2018 года Совместная следственная группа (ССГ) распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малазийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.
После заключения международной следственной группы Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении самолета. Как заявил тогда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, один из возможных дальнейших шагов - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.
Россия последовательно отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского "Боинга". Как заявил в конце мая президент Путин, у России нет оснований полностью доверять результатам следствия, потому что она не была допущена к полноценному расследованию.
Палата представителей США приняла законопроект, направленный против "Северного потока – 2" (7)
Палата представителей США одобрила законопроект,...
В украинском порту нашли ракетный комплекс РФ. Оружие отдадут ВСУ (2)
Во время проверки в одном из украинских морпортов...
Индийские военные сбили космический спутник (3)
Индия стала четвертой космической державой после США ,...
НАСА отказалось от "женского" выхода в открытый космос из-за скафандра (2)
Американское космическое агентство НАСА отказалось от...
Россия, Нидерланды и Австралия начали переговоры по делу о гибели MH17 (11)
Представители трех государств - России , Нидерландов и...
TOP новостей
В Литве за военные преступления заочно осуждены Язов, Головатов и Усхопчик Прямая трансляция (335)
В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по...
Предупреждение водителям: резину надо менять не по календарю (3)
С 1 апреля литовских водителей ждет обычная подготовка...
В Литве за отказ от старого авто будут платить несколько сот евро, а в Англии – круглую сумму каждый год (7)
Пока Литве планируют платить за отказ от старого...
"Попустительство прихотям России": Кубилюс выпал из борьбы за пост главы Совета Европы (25)
Консерватор Андрюс Кубилюс в среду выпал из борьбы за...
Премьер-министр Литвы привез в ГИК собранные подписи
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...