Российская авиация нанесла массированный удар по позициям в провинции Идлиб в зоне деэскалации в Сирии. Сирийский наблюдательный совет по правам человека сообщил, что совершенный 13 марта авианалет был сильнейшим за последние недели. В результате, по данным организации, была разрушена центральная тюрьма в городе Идлиб, находящаяся под контролем группы боевиков, связанных с террористической сетью "Аль-Каида". Около 80 заключенных смогли скрыться.
Правозащитники назвали авиаудар "наиболее жестокой бомбардировкой Идлиба", в результате которой были убиты не менее 13 мирных жителей, включая 6 детей, и ранены еще около 60 человек. Как сообщил глава организации Рами Абдель Рахман агентству AFP, российские самолеты наносили удары в несколько этапов в течение 24 часов. Помимо Идлиба, их целью был город Серакиб.
Базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека получает информацию от активистов в Сирии. Предоставляемые им данные крайне трудно поддаются проверке.
"Наиболее масштабный авианалет за последние месяцы"
Агентство Reuters со ссылкой на повстанцев, спасателей и жителей Идлиба называет авианалет наиболее масштабным за последние несколько месяцев. При этом местные жители сообщили о том, что не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города. В результате, по этим данным, не менее 10 мирных жителей погибли, 45 ранены.
Связанное с сирийской оппозицией издание Shaam News Network сообщило, что целью авиаудара являлся центральный банк.
Минобороны РФ подтвердило нанесение удара в Идлибе
Министерство обороны РФ накануне подтвердило нанесение точечного авиаудара по городу Идлиб. Его целью был склад с вооружением и боеприпасами, принадлежащий группировке "Хайат Тахрир аш-Шам", решение было принято в согласовании с Турцией, заявили в ведомстве.
"По подтвержденной по нескольким каналам информации, накануне на указанный склад была боевиками доставлена крупная партия ударных беспилотных летательных аппаратов. Террористы планировали использовать их для воздушного нападения на российскую авиабазу Хмеймим", — сообщил представитель Минобороны.
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