Россия, Иран и Турция не смогли сблизить позиции по Идлибу

В итоговой декларации встречи не говорится о каких-либо конкретных действиях. В заявлении президентов трех стран Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, сформулированном общими фразами, говорится лишь о решимости защищать гражданское население и улучшать гуманитарную ситуацию, а также о намерении продолжать военные операции против террористов "Джабхат ан-Нусры" и "Исламского государства".

Судя по заявлениям, которые сделали на саммите Путин, Эрдоган и Роухани, они не смогли сблизить свои позиции по ситуации в Идлибе, отмечает агентство dpa. Так, Эрдоган добивался включения в текст совместного итогового заявления положения о перемирии, в то время как Россия и Иран настояли на продолжении военных действий против террористов.

Эрдоган предостерег от "бойни" в Идлибе. По его словам, наступление на провинцию приведет к "катастрофе, кровопролитию и огромной гуманитарной трагедии". Россия, Иран и Турция, являясь гарантами созданной в прошлом году зоны деэскалации, не должны допустить новой волны насилия в Сирии, сказал Эрдоган. По его мнению, наступление на Идлиб может привести к коллапсу политического процесса в стране.

Путин, в свою очередь, заметил, что упоминание перемирия было бы желательным, однако представители вооруженной сирийской оппозиции, как и представителей "Джабхат ан-Нусры" и ИГ не участвуют в саммите, а его участники не могут гарантировать, что те перестанут стрелять и запускать дроны с бомбами.

Провинция Идлиб находится на севере Сирии и граничит с Турцией. Власти в Анкаре опасаются, что военные действия в этом регионе, где находится около 3 миллионов гражданского населения, приведут к новой волне беженцев. Турция уже приняла около 3,5 миллионов сирийских беженцев.