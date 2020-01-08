Как следует из телеграммы агентства, "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты".
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", чей самолет потерпел крушение у аэропорта Тегерана, также приняла решение приостановить выполнение рейсов из Ирана на неопределенный срок. "Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение приостановить выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - говорится в заявлении МАУ в Facebook.
Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились 177 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.
Так как авиакатастрофа произошла вскоре после ракетной атаки Ирана по американским военным базам в Ираке, то среди версий выдвигалась и возможность попадания в украинский лайнер иранской ракеты. В ночь на среду Корпус иранских стражей революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, выживших нет.
Полеты гражданских самолетов США уже запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в том числе над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, в связи с повышенной военной деятельностью и политической напряженностью на Ближнем Востоке. Китай заявил, что "внимательно следит" за воздушной безопасностью над Ираком и Ираном, но о приостановке полетов пока не уведомлял.
Правительство Германии одобрило экспорт оружия на рекордные 8 миллиардов евро
Резкий рост стоимости выданных разрешений на продажу...
В Польше упростили правила трудоустройства для иностранных врачей. Что изменится (1)
Польский Совет министров принял изменения в закон о...
ЕС призвал Иран и США отказаться от дальнейшего применения силы
Применение вооружений нужно прекратить, чтобы открыть...
Россия и Украина приостановили полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком (1)
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не...
МИД ФРГ: Европа должна реагировать на выход Ирана из ядерной сделки (11)
В Брюсселе прошла срочная встреча глав МИД Германии ,...
TOP новостей
Ультиматум: если поставщики услуги по вывозу мусора не будут соблюдать график, договор расторгнут (17)
Представители Вильнюсского муниципалитета сказали,...
Пенсии в Литве станут больше уже с января (11)
С января 2020 года Фонд социального страхования (" Содра...
В Иране разбился украинский пассажирский самолет Причина: возгорание двигателя (121)
Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины"...
На обстрелянной иракской базе были литовские военные, они не пострадали (49)
На одной из обстрелянных Ираном баз в Ираке находились...