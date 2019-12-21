Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных претензий. Об этом сообщил журналистам представитель "Газпрома" Сергей Куприянов по итогам переговоров, проходивших под Минском в пятницу, 20 декабря.
"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - сказал он. Переговоры по газовым вопросам проходили с 15.30 мск за закрытыми дверьми на территории стрелково-спортивного центра туристического комплекса "Сябры" в 20 км от Минска. В них участвовали представители России, Украины и Евросоюза. От "Газпрома" в переговорах участвовал глава компании Алексей Миллер.
По завершении встречи, автомобили с участниками переговоров покинули территорию комплекса в сопровождении автомобиля Госавтоинспекции Беларуси. Никто из участников переговоров к представителям СМИ не вышел.
Пятилетний контракт
Вице-премьер России Дмитрий Корзак в интервью агентству "Новости" сообщил, что сделка заключена сроком на пять лет, и контракт должен быть подписан к Новому году.
1 января заканчивается срок 10-летнего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через украинскую территорию. В четверг, 19 декабря, представители России и Украины на встрече в Берлине согласовали при посредничестве ЕС протокол по всему комплексу взаимоотношений Москвы и Киева в газовой сфере.
В рамках урегулирования взаимных претензий Россия предлагает выплатить Украине 3 млрд долларов. Со своей стороны Киев дал понять, что в ответ он готов отказаться от нового иска к России на сумму в 12 млрд долларов, сообщил Reuters со ссылкой на информированные источники.
Эту информацию подтвердил позже Андрей Ермак, помощник президента Украины Владимира Зеленского. "Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража", - цитирует его слова "Интерфакс".
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