Россия и Украина произвели обмен заключенными. Самолет с гражданами Украины прибыл в субботу, 7 сентября, в киевский аэропорт "Борисполь", сообщает корреспондент DW. В то же время самолет с россиянами призмлился в московском аэропорту "Внуково".

В Киев прибыли 24 украинских моряка, задержанных российской береговой охраной в Керченском проливе неподалеку от аннексированного Россией Крыма, и 11 политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова.

Освобождение ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Ранее, 5 сентября, апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего зенитчика из так называемой "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, которого называют важным свидетелем по делу о крушении "Боинга" над Донбассом. Еще в августе российское издание The Insider сообщало, что Кремль потребовал включить Цемаха в список для обмена с Украиной пленными и задержанными лицами. 4 сентября 40 депутатов Европейского парламента обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить выдачи России Владимира Цемаха.