Переговоры о транзите и поставках газа продолжались несколько недель, эта задержка могла привести к новому газовому кризису.
"После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, контракт подписан на пять лет, и Киев рассчитывает получить за этот период доход в размере 7 млрд долларов.
Ранее Россия и Украина подписали мировое соглашение, в рамках которого с "Газпрома" должны снять антимонопольные санкции на 7,4 млрд долларов.
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