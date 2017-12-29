Москва и Анкара подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны. Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.
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О подписании соглашения сообщает Рейтер со ссылкой на телеканал CNN Turk и другие турецкие СМИ.

Контракт, стоимость которого составляет 2,5 млрд долларов, вызвал беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО, а комплексы С-400 не могут быть интегрированы в систему вооружений альянса, напоминает агентство.

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что соглашение о поставках С-400 предполагает кредит в рублях.

В среду, 27 декабря, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов подтвердил сообщения о том, что сумма контракта на поставку четырех дивизионов С-400 составит 2,5 млрд долларов.

"Российский и турецкий минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года", - говорил он в интервью "Коммерсанту".

"Это первая страна НАТО, приобретающая нашу новейшую систему противовоздушной обороны С-400", - подчеркивал Чемезов.

В ноябре министр обороны Турции Нуреттин Джаникли говорил, что Турция намерена приобрести два, а не четыре комплекса С-400.

О том, что Турция подписала с Россией контракт на покупку С-400, президент Турции заявил в сентябре.

"Документы на покупку С-400 из России подписаны. Насколько я знаю, уже оплачен депозит", - сказал тогда Эрдоган в интервью турецкому изданию Hurriyet.

Заключение договора подтвердил и помощник президента России Владимир Кожин. Это первая крупная оружейная сделка между Россией и Турцией, которая года является членом НАТО с 1952.

В июле в министерстве обороны США выражали опасения по поводу готовящейся сделки. "Единственное, что нас волнует - это вопрос совместимости. Турция - союзник НАТО, и в целом лучше, когда союзники покупают совместимое оборудование", - говорил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Дальность поражения системы С-400 - около 400 километров. Это в несколько раз больше, чем у систем "Пэтриот", которые США, Нидерланды и Германия разместили в пограничных с Сирией турецких городах в 2013 году на фоне развития сирийского конфликта.

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