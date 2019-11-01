Турция и Россия приступили к совместному патрулированию в районе турецко-сирийской границы. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили западные информагентства. По данным министерства обороны Турции, патрулирование началось к востоку от пункта таможенного перехода Дербисия.

Министерство обороны России подтвердило, что совместное патрулирование начато около полудня. "В патрулировании участвуют девять единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр", "Тайфун" российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы. Безопасность колонны также обеспечивает бронетранспортер БТР-82 российской военной полиции. Общая протяженность маршрута составит более 110 километров", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Маршрут патрулирования проходит в западном направлении вдоль сирийско-турецкой границы, указали в Минобороны РФ.

Российско-турецкий меморандум

Совместное патрулирование сирийско-турецкой границы осуществляется в соответствии с меморандумом между Россией и Турцией, подписанным президентами двух стран 22 октября 2019 года в Сочи.

Согласно этой договоренности, бойцы из курдской группировки YPG должны были покинуть 30-километровую зону безопасности к 29 октября. Россия заявляет, что эта договоренность выполнена. Турция пригрозила возобновить военную операцию против YPG, которую она считает террористической группировкой, если ее бойцы не покинут пределов зоны безопасности.