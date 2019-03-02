Россия и США договорились о взаимном снижении стоимости деловых и туристических виз. С 4 марта визовый сбор снова составит 160 долларов, сообщило в пятницу, 1 марта, министерство иностранных дел РФ.
Дополнительный сбор в размере 143 долларов, введенный в январе 2019 года, отменен, отметили в американском посольстве в России по запросу "Интерфакса". Кроме того, обе стороны договорились преимущественно выдавать трехгодичные многократные визы.
Многократная трехлетняя виза в США подорожала для россиян до 303 долларов с 1 января 2019 года. В Госдепартаменте подчеркнули, что это ответная мера на повышение консульских сборов для граждан США, намеренных въехать в РФ. В то же время в ведомстве отметили, что откажутся от дополнительного сбора, как только на этот шаг пойдет Россия.
Глава МИД ФРГ поздравил с днем рождения Михаила Горбачева
Хайко Мас напомнил о заслугах экс-президента СССР в...
Трамп потребовал от Китая снять пошлины на сельхозтовары из США (1)
В Пекине приветствовали решение США оставить пошлины...
Казахстан временно запретил импорт бензина из России (3)
В течение трех месяцев в Казахстан запрещено ввозить...
Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов (39)
Академик и нобелевский лауреат умер в Санкт-Петербурге...
Солсбери очистили от "Новичка". Работу по деактивации проводили сотни военных (18)
Британский город Солсбери, где прошлой весной были...
TOP новостей
Еда на ярмарке Казюкаса: сколько стоят традиционные лакомства? (17)
Традиционная ярмарка Казюкаса в первые выходные марта...
В Паланге открыт современный бассейн: цены и эксклюзивные технологии (8)
В Паланге открыт 25-метровый современный бассейн с...
Maxima подготовила новинку: кошелек можно будет оставлять дома (10)
Ни дисконтной карты, ни платежной карты, ни денег. При...
Синоптик: основные черты приближающейся весны налицо – это перепады температуры (1)
Этой зимой можно было не раз увидеть признаки весны,...
Евросоюз готов к уступкам Лондону в соглашении о "Брекзите" (13)
Европейский Союз готов согласиться с отсрочкой выхода...