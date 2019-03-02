Россия и США договорились о взаимном снижении стоимости деловых и туристических виз. С 4 марта визовый сбор снова составит 160 долларов, сообщило в пятницу, 1 марта, министерство иностранных дел РФ.
Дополнительный сбор в размере 143 долларов, введенный в январе 2019 года, отменен, отметили в американском посольстве в России по запросу "Интерфакса". Кроме того, обе стороны договорились преимущественно выдавать трехгодичные многократные визы.
Многократная трехлетняя виза в США подорожала для россиян до 303 долларов с 1 января 2019 года. В Госдепартаменте подчеркнули, что это ответная мера на повышение консульских сборов для граждан США, намеренных въехать в РФ. В то же время в ведомстве отметили, что откажутся от дополнительного сбора, как только на этот шаг пойдет Россия.
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