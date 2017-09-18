Вблизи Корейской народной демократической республики начались военно-морские учения России с Китаем, сообщает Reuters.
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Учения пройдут на территории между заливом Петра Великого на юге Приморского края и южной частью Охотского моря, к северу от Японии.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что во Владивосток прибыл отряд боевых кораблей военно-морских сил Китая.

В середине сентября после очередного запуска ракеты Северной Кореей госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай принять меры против КНДР. Он подчеркивал, что Китай и Россия должны предпринять «конкретные шаги» и «заявить о своей нетерпимости в отношении этих безответственных пусков ракет».

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США может перейти к военным действиям против КНДР.

«Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, если США придется любым способом защищать себя и своих союзников, Северная Корея будет уничтожена»,— сказала она.

По ее словам, США «исчерпали все возможности», которые имеют в Совете безопасности ООН, поэтому вопрос может быть передан в ведение Пентагона.

16 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын во время наблюдения за пуском баллистической ракеты сообщил о завершении формирования ядерных сил республики в скором времени. Он подчеркнул, что цель этого — достижение «реального» военного паритета с США.

Телеканал "Дождь"
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