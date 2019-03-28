"Совсем недавно, в марте, об этом еще не известно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", – сказал Ушаков.
Встреча глав России и Кыргызстана Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова запланирована на четверг, 28 марта. Стороны намерены обсудить изменения в соглашении о военной базе ОДКБ в кыргызском Канте. Сейчас авиабазой управляет Россия.
"У нас готовится протокол о внесении изменений в соглашение между двумя странами о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Кыргызстана. Переговоры на стадии завершения. Детали пока раскрывать не могу, они будут известны, когда стороны придут к соглашению по готовому документу, который планируется подписать в рамках визита Путина", – сказал завотделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Данияр Сыдыков.
Во время встречи планируется подписать 30 соглашений между странами.
В июне 2017 года Россия полностью списала государственный долг Кыргызстана в размере $240 млн. За последние 11 лет Россия списала $703,2 млн долгов Кыргызстана.
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