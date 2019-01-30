"После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Рауфа Арашукова следователями СК России совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела", — сообщило ведомство.

Ранее российские информагентства со ссылкой на источники сообщили, что 32-летнего сенатора задержали в зале заседаний Совета Федерации.

Собеседник РИА Новости уточнял, что члены Совфеда проголосовали за лишение Арашукова неприкосновенности единогласно.

Источник агентства ТАСС сообщил, что перед задержанием парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

"Арашуков был арестован прямо в зале после начала заседания", — сказал собеседник РИА Новости. Он пояснил, что это было сделано из опасений, что сенатор может скрыться.

По словам источника агентства, причиной задержания Арашукова могли стать "поддельные документы, на основании которых он стал сенатором".

В то же время источник Интерфакса связывает задержание сенатора с убийством, совершенным в 2010 году.

По сведениям ТАСС, Арашукова подозревают в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества. "Там целый букет обвинений", — сказал собеседник агентства.

Арашуков стал сенатором в сентябре 2016 года в возрасте 30 лет. Он состоял в комитете Совета Федерации по экономической политике и партии "Единая Россия".

Источник Би-би-си в комисси по этике "Единой России" сообщил, что на период следствия членство Арашукова в партии приостанавливается.

Что писали об Арашукове

В конце сентября 2018 года РБК сообщал, что в отношении Арашукова расследуется уголовное дело в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным издания, его заподозрили в фальсификации вида на жительство, которая позволила ему стать членом Совета Федерации.

"Были подозрения, что Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ о том, что у него до сенаторства закрылся вид на жительство. Я сделал депутатский запрос через адвокатскую контору в Дубае. Мне сообщили, что заведено уголовное дело, идет следствие", — рассказывал РБК депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов.

Представитель Арашукова заявлял, что дело в отношении сенатора в ОАЭ не возбуждалось.

До этого, в начале сентября, стало известно, что трое человек, арестованных в Карачаево-Черкесии по делу о заказных убийствах, на допросах дали показания о причастности к ним сенатора Арашукова. Представитель Арашукова называл эти обвинения безосновательными.