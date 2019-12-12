Показав только три первые серии, российский телеканал ТНТ приостановил показ украинского сериала "Слуга народа". Из первой серии была вырезана шутка про Путина и часы Hublot.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Российский телеканал ТНТ внес изменения в программу, исключив из нее украинский сериал "Слуга народа" после показа трех серий. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает газета "Ведомости". Вместо "Слуги народа" будут показаны сериалы "Интерны", "Полярный" и "СашаТаня".

В "Слуге народа", первый сезон которого вышел в 2015 году, главную роль играл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По сюжету скромный учитель истории Василий Петрович Голобородько становится президентом страны.

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Телеканал ТНТ показал три первых серии "Слуги народа" 11 декабря. Причем из трансляции на центральные районы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина - о том, что он носит часы швейцарской марки Hublot, которые в сериале произносились как "хубло".

Представитель ТНТ заявил в интервью "Ведомостям", что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа", а анонс о показе полного сериала являлся "маркетинговым ходом". В России "Слугу народа" можно легально посмотреть в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск", которым владеет "Яндекс".

Deutsche Welle
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