Местные законы об охране окружающей среды запрещают сжигать мусор в городской черте. Россиянам грозит штраф.
Густой черный дым был замечен над дымоходом генконсульства России в Сан-Франциско 1 сентября, после того как американская сторона потребовала от российских дипломатов закрыть представительство и освободить помещение.
Пожарные сообщили, что на территории консульства сжигались "неизвестные предметы". Российские представители утверждают, что занимались очисткой помещений, перед тем как их покинуть.
В американской правовой системе уведомление о нарушении - это официальный акт о нарушении законов штата, на основании которого нарушитель может быть подвергнут штрафу, а в особо серьезных случаях - административному или уголовному преследованию.
На практике сторона, получившая такое уведомление, чаще всего соглашается выплатить штраф и обязуется устранить последствия нарушения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала претензии городских властей Сан-Франциско продолжением "антироссийского перформанса в США".
"Очередное представление разворачивается под названием "Русские отравили Сан-Франциско". Зачем? В том числе, чтобы оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского Генконсульства", - написала Захарова в "Фейсбуке".
Обмен ударами
В последний день августа США потребовали закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско, а также два российских торговых представительства - в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти меры приняты в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.
Месяцем ранее Россия потребовала от США до 1 сентября сократить число сотрудников своих дипмиссий на российской территории более чем в два раза - до 455 человек. Кроме того, американским дипломатам запретили пользоваться посольской дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице.
Требования к американским дипломатам были предъявлены в ответ на закон, предусматривающий новые санкции против России. На тот момент закон еще не был принят: президент США Дональд Трамп подписал его только 2 августа.
29 декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы.
Госдепартамент США в тот же день объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, обвинив их в том, что они действовали "не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом". Кроме того, в Вашингтоне заявили, что закрывают две российские дипломатические дачи в Мэриленде и Нью-Йорке.
Путин тогда заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, но "не будет опускаться до уровня кухонной дипломатии".
При этом он подчеркнул, что дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить новая вашингтонская администрация.
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