Отмечается, что судно ВМФ России сначала отказалось сменить курс, но затем все же отдалилось. При этом задержка увеличила риск столкновения, говорится в заявлении. По данным армейских источников телеканала CNN, российский корабль подошел к эсминцу на расстояние 180 футов (около 55 метров) прежде чем сменил курс. В США это сближение назвали опасным и провокационным.
Телеканал отмечает, что российский корабль отдалился после того, как между ним и эсминцем была установлена радиосвязь. Официально не сообщается, какое именно судно ВМФ России участвовало в инциденте. По данным ТАСС, речь идет о разведывательном корабле "Иван Хурс" проекта 18280. Сближение судов засняли на видео с борта американского эсминца.
В Минобороны РФ заявили, что на видео зафиксирован маневр "профессионально действовавшего" экипажа российского корабля, "который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем". В ведомстве сослались на конвенцию о международных правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 года, согласно которой в случае пересечения курсов уступить дорогу должно то судно, которое имеет помеху справа.
"Таким образом, именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося впереди российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса", - заявили в Минобороны, назвав действия экипажа эсминца "сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания".
По данным CNN, USS Farragut входит в группу авианосцев "Гарри С. Трумэн" и призван перехватывать потенциальные вражеские корабли, чтобы они не приближались к авианосцу. Сближение российского и американского судов произошло в нескольких десятках километров от берегов Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
В июне 2019 года похожий инцидент случился в Филиппинском море между американским ракетным крейсером USC Chancellorsville и российским эсминцем класса "Удалой". Американские военные заявляли, что эсминец приблизился к крейсеру на расстояние от 15 до 30 метров, в результате чего Chancellorsville пришлось совершить экстренный маневр. В Тихоокеанском флоте РФ утверждали, что крейсер "внезапно изменил направление движения" и пересек курс большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от него.
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