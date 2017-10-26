Российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, упал в море недалеко от архипелага Шпицберген, сообщает спасательная служба Северной Норвегии.
© Asmeninio archyvo nuotr.

"Вертолет, скорее всего, направлялся из [российского] поселка Пирамида в Баренцбург. Он пропал и потерпел крушение около 15:35 по местному времени (16:35 мск)", - говорится в сообщении службы в "Твиттере".

Вертолет потерпел крушение в двух-трех километрах от Баренцбурга. Спасательная служба Северной Норвегии координирует спасательную операцию.

Часть хозяйственной деятельности на архипелаге согласно его особому статусу осуществляет Россия, в основном это добыча угля.

Баренцбург - второй по величине населенный пункт на архипелаге Шпицберген. Население Баренцбурга и соседнего поселка Пирамида составляет около 500 жителей.

Архипелаг был открыт голландским мореплавателем Виллемом Баренцем в 1596 году (от Баренца и пошло название "Шпицберген", что значит "островерхие горы", которых тут немало). С конца XIX века здесь стали добывать уголь.

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