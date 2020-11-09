В результате крушения погибло двое членов экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.
"Девятого ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", - говорится в сообщении минобороны.
Позднее стало известно, что вертолет был сбит вооруженными силами Азербайджана. В министерстве иностранных Азербайджана уже извинились за происшествие, сообщив, что огонь на поражение открыли случайно.
В Азербайджане также подчеркнули, что раньше в этом районе российских вертолетов не замечали. "Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства страны.
Командование 102-й военной базы РФ ведет разбирательство, в котором устанавливает принадлежность стрелявших по вертолету, добавляется в сообщении.
Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, которая располагается на территории Армении в городе Гюмри.
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