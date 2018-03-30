Это связано с прекращением вещания двух цифровых станций WNVT и WNVC в штате Вирджиния, которые, среди прочего, осуществляли трансляцию нескольких иностранных новостных каналов, в числе которых был и RT. Год назад владелец станций продал с аукциона частоты, на которых шло вещание.
Прекратится вещание RT и в местных кабельных сетях, которые, по федеральному закону, обязаны ретранслировать все доступные в регионе телеканалы. RT оказался в центре внимания после того, как разведка США занялась проверкой попыток России оказать влияние на президентские выборы в США 2016 года.
Разведслужбы США характеризуют RT как машину по распространению российской госпропаганды.
Заместитель главного редактора RT Анна Белкина сообщила агентству Блумберг, что телеканал продолжит работать с партнерами, транслирующими канал, в американской столице и за ее пределами. Она отметила, что, по правилам министерства юстиции США, американский филиал RT обязан иметь регистрацию в качестве иностранного агента, но сейчас процедура стала намного сложнее.
По закону, организации, зарегистрированные в США в качестве агентов других государств, обязаны предоставлять информацию об источниках финансирования и составе руководства.
Телеканал "Россия сегодня" начал круглосуточное вещание в 2005 году на арабском, испанском и английском языках. Тогда была заявлена цель — рассказать американцам о России, которую они не знают, и улучшить ее имидж в США.
Через несколько лет формат изменился: "Россия сегодня" сконцентрировалась на теориях заговора, "альтернативной точке зрения" на мировые события. Изменилось и имя: RT вместо Russia Today.
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