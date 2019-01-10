Интернет-ресурс использует сведения Space Track, полученные US Space Surveillance Network - американской сетью станций наблюдения за космическим пространством, управляемой Космическим командованием ВВС США.
Объект мог быть виден в небе над Новой Зеландией
В воскресенье, 6 января, Radio New Zealand на своем сайте сообщило, что в небе над новозеландским островом Северный в течение нескольких минут можно было наблюдать ярко светящийся объект. Как предположил профессор Оклендского университета Ричард Истер, речь, вероятно, шла о "фрагментах российского военного спутника".
Обломки сгоревшего а земной атмосфере российского военного спутника "Космос-2430", которые можно было увидеть в небе, попали в трансляцию матча по крикету в Новой Зеландии. Как сообщает Daily Storm, кадры сгорающих обломков были сделаны 5 января во время крикетного матча между сборными Шри-Ланки и Новой Зеландии и выложены на сайте SatTrackCam.
Фотографии объекта размещали и пользователи соцсетей.
Haha! My tweet got used by RNZ- making for perhaps the first time a story there has included the words ‘buzzzz out’ 🤣🤣🤣https://t.co/YnLcSkUqXC— Simon Pound (@simon_pound) 6 January 2019
"Космос-2430" был выведен на орбиту ракетой-носителем "Молния-М" со стартовой площадки №16 космодрома Плесецк в Архангельской области в октябре 2007 года. Он был принят на управление средствами Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Германа Титова.
Как отмечают российские СМИ, в настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Так, спутник "Тундра", способный определить вероятный район ракетного поражения, был запущен в ноябре 2015 года.
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