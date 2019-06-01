Косово объявило российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата. Это произошло после соответствующего обращения премьер-министра республики Рамуша Харадиная в министерство иностранных дел, сообщил Харадинай на своей странице в Facebook в пятницу, 31 мая. Решение вступило в силу в тот же день, Краснощекову предписано покинуть Косово.

Харадинай призвал главу миссии ООН в Косово (UNMIK) не противиться этому решению и объяснил его тем, что действия россиянина "направлены против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности".

Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия косовских властей неприемлемыми. "Их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, — это очень серьезный вопрос, на который должны реагировать представители ООН", — заявил Лавров на пресс-конференции в Токио после переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Спецоперация на севере Косово



28 мая на севере Косово, где преимущественно проживают сербы, была проведена операция против организованной преступности, в результате были задержаны 19 сотрудников полиции, в том числе 11 сербов. Их подозревают в контрабанде товаров и других незаконных действиях. Полиция также сообщила о задержании двоих сотрудников UNMIK в связи с тем, что они стояли на баррикадах, возведенных сербами с целью помешать движению полицейских машин, передает информагентство Reuters.

В ответ на спецоперацию в Сербии были приведены в полную боевую готовность вооруженные силы. Глава UNMIK Захир Танин призвал Косово освободить сотрудников миссии, предупредив, что если им причинят какой-либо вред, в ответ последуют "самые строгие дипломатические правовые меры на международном уровне". Москва также потребовала от Приштины освободить Краснощекова. После этого он и его коллега по UNMIK были отпущены на свободу.

В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что к персоналу ООН не может быть применена такая мера, как объявление персоной нон грата. Это произошло после того, как власти Сомали объявили нежелательным лицом сотрудника миссии ООН в этой африканской стране.