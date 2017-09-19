Российский поисковик авиабилетов рекламирует поездку в Таллин на "Матильду"

Фильм покажут не только в России, но и, например, в столице Эстонии Таллине, что эдало пищу для креатива маркетологов российского поисковика авиабилетов Aviasales.

На своей страницу в Facebook компания так рекламирует себя: "Как посмотреть "Матильду" без риска для здоровья? Отправиться на премьеру 27 октября в Таллин! Всего от 3 163 рублей".

Пост сопровождает коллаж с фото депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской — главной противницы фильма и лидера кампании против "Матильды".