Российский поисковик авиабилетов рекламирует поездку в Таллин на "Матильду"

Фильм покажут не только в России, но и, например, в столице Эстонии Таллине, что эдало пищу для креатива маркетологов российского поисковика авиабилетов Aviasales.
На своей страницу в Facebook компания так рекламирует себя: "Как посмотреть "Матильду" без риска для здоровья? Отправиться на премьеру 27 октября в Таллин! Всего от 3 163 рублей".
Пост сопровождает коллаж с фото депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской — главной противницы фильма и лидера кампании против "Матильды".
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