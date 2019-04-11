"Посольство России расценивает запрет российскому учебному судну "Седов" на планировавшийся 13-14 апреля этого года заход в территориальные воды Эстонской Республики как недружественный акт эстонских властей, осуществленный накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии", — отмечается в заявлении посольства.
Дипломатическое ведомство отметило, что в памяти у многих жителей эстонской столицы остался прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников — "Седов" и "Мир". Как подчеркивает посольство, визит кораблей стал праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов.
"Прибытия преобразившегося после ремонта и восстановившего свой первоначальный вид парусника "Седов" ожидали в Таллине с нескрываемым терпением и сейчас. Легко представить огромное разочарование, которое испытают местные жители, узнав о сделанном запрете", — указано в заявлении посольства.
В марте этого года в департаменте внешней разведки Эстонии заявили, что гражданские суда России все чаще выполняют задания российской разведки, выросла доля гражданских судов, в том числе крупных парусников, в пропагандистской деятельности. Отмечалось, что гражданский флот РФ является своеобразным вспомогательным средством государственных структур, которым можно в нужные моменты пользоваться для сбора информации, в военных целях или для проведения скрытых операций.
Если ранее внимание привлекали исследовательские суда, то теперь в поле зрения служб безопасности стран ЕС и НАТО все чаще оказываются принадлежащие российским фирмам и идущие под российским флагом обычные гражданские суда.
Эстонский департамент отмечает, что российские гражданские суда пытаются входить в зоны учений ВМС других стран или под разными предлогами проникать в закрытые для судоходной навигации акватории, например, районы испытаний новой военной техники или военно-морских баз, а также представляющие интерес в стратегическом плане, но неиспользуемые для судоходной навигации районы.
Новое, развивающееся направление, по оценке эстонской разведки — использование в пропагандистских целях российских гражданских судов, отмечает департамент. "Сейчас "модно" использовать для этого крупные парусники российских государственных и учебных учреждений, которые участвуют в морских путешествиях, регатах и фестивалях по всему миру", — сообщается в ежегоднике департамента внешней разведки Эстонии.
Они сопровождаются политическими мероприятиями, адресованными местному русскому населению, пропагандистскими спектаклями, изображающими отдельные эпизоды из российской истории, и миссионерской работой российской православной церкви, в которой используются богослужения на открытом воздухе, чудотворные иконы и мощи святых. Особое внимание уделяется посещающим суда политикам, представителям местных самоуправлений и бизнесменам.
В качестве примера ежегодник приводит частого гостя Морских дней Таллина — учебного парусника "Мир" из Санкт-Петербурга, на борту которого размещен стационарный морской Русский центр фонда "Русский мир".
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