В Монако задержан и помещен под стражу российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев, пишет французская газета Le Monde во вторник, 6 ноября. По ее данным, проведены обыски в апартаментах Рыболовлева в жилом комплексе La Belle Epoque в Монте-Карло. Помимо Рыболовлева по запросу прокуратуры задержаны еще несколько человек.
© Shutterstock nuotr.

По информации Le Monde, дело в отношении Рыболовлева открыто в связи с подозрениями в "коррупции и торговле влиянием". Знакомый с обстоятельствами дела источник рассказал РБК, что Рыболовлев 6 ноября явился в отделение правоохранительных органов на допрос, на который был вызван некоторое время назад. В интервью газете "Ведомости" один из защитников подтвердил, что следственные органы вызвали Рыболовлева на допрос и заслушивают его показания.

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Адвокаты Рыболовлева выразили сожаление в связи с тем, что информация о задержании появилась в СМИ, и попросили соблюдать презумпцию невиновности миллиардера. В Генконсульстве России в Марселе сообщили, что пока не получали информации о задержании.

В сентябре 2017 года министр юстиции Монако Филипп Нармино покинул свой пост после того, как Le Monde опубликовала статью о его дружеских отношениях с Рыболовлевым. Газета утверждала, что глава Минюста получал подарки от российского миллиардера и гостил в его доме в Швейцарии.

Deutsche Welle
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