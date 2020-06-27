Российский хакер Алексей Бурков приговорен в США к 9 годам тюрьмы

Россиянин Алексей Бурков признан в США виновным в киберпреступлениях и приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщило в пятницу, 26 июня агентство AP. Обвинение просило приговорить Буркова к 15-летнему сроку, но суд учел отбытые им 4,5 года тюрьмы в Израиле, а также время, проведенное в заключении в США с ноября прошлого года.

Бурков признал себя виновным

Бурков пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в мошенничестве, краже персональной информации, незаконном доступе в компьютерные системы и отмывании денег.

По данным обвинения, россиянин управлял сайтом Cardplanet, где продавались краденые номера карт. Ущерб оценивается в 20 млн долларов, всего Бурков мог похитить данные 150 тысяч карт, часть из них принадлежали американцам.

29-летний уроженец Санкт-Петербурга в ноябре был выдан властями Израиля в США вопреки протестам российских официальных лиц. По словам израильских представителей, Россия пыталась предотвратить выдачу Буркова, обменяв его на израильтянку Нааму Иссахар, которая была осуждена в Москве на 7 лет за наркотики.