Российский хакер Алексей Бурков приговорен в США к 9 годам тюрьмы

Россиянин Алексей Бурков признан в США виновным в киберпреступлениях и приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщило в пятницу, 26 июня агентство AP. Обвинение просило приговорить Буркова к 15-летнему сроку, но суд учел отбытые им 4,5 года тюрьмы в Израиле, а также время, проведенное в заключении в США с ноября прошлого года.
Бурков признал себя виновным
Бурков пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в мошенничестве, краже персональной информации, незаконном доступе в компьютерные системы и отмывании денег.
По данным обвинения, россиянин управлял сайтом Cardplanet, где продавались краденые номера карт. Ущерб оценивается в 20 млн долларов, всего Бурков мог похитить данные 150 тысяч карт, часть из них принадлежали американцам.
29-летний уроженец Санкт-Петербурга в ноябре был выдан властями Израиля в США вопреки протестам российских официальных лиц. По словам израильских представителей, Россия пыталась предотвратить выдачу Буркова, обменяв его на израильтянку Нааму Иссахар, которая была осуждена в Москве на 7 лет за наркотики.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Автобусы предлагают пассажирам бесплатную услугу: ею интересуются горожане и те, кто едет на курорты (44)
В Литве обновляют общественный транспорт, автобусы...
Дома вильнюсцев затапливает после каждого ливня: следим за прогнозами и боимся (27)
В редакцию Delfi обратились жители ул. Ашмянелес, в...
Читательница портала заметила, что цена на товар со скидкой не изменилась (21)
Читательница портала Delfi поделилась фотографиями из эл....
В Литве подтвердили 5 новых случаев коронавируса (8)
По данным Национального центра общественного...
Кристина Бразаускене уверяет, что на церемонию на кладбище по случаю годовщины смерти супруга ее не приглашали (10)
26 июня на Антакальнисском кладбище почтили память...