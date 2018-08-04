Начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов в июле направил по закрытому каналу связи главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду письмо, в котором перечислил предложения по восстановлению Сирии.
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Вскоре после встречи президентов США и России на саммите в Хельсинки Валерий Герасимов тайно связался со своим коллегой из американского военного ведомства. Об этом сообщило в ночь на субботу агентство Рейтер, днем информацию подтвердили в российском министерстве обороны.

По информации Рейтер, Герасимов предложил Вашингтону сотрудничество в восстановлении разрушенной сирийской инфраструктуры и возвращении в Сирию беженцев. Агентству удалось ознакомиться с американским правительственным документом, в котором излагалась суть письма.

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В нем говорилось, что речь идет о помощи в восстановлении тех районов, которые уже контролируются силами Башара Асада. По данным Рейтер, в Вашингтоне "очень холодно" отнеслись к предложению Москвы. В полученном агентством документе говорилось, что поддержать предложение стоит лишь в том случае, если в Сирии будут проведены свободные выборы под контролем ООН.

В министерстве обороны России в субботу днем подтвердили, что в письме Герасимова содержались предложения России по проблеме беженцев в Сирии, гуманитарному разминированию, и, в частности, шла речь о беженцах в лагере Рукбан на контролируемой США территории.

"Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон", — говорится в сообщении министерства обороны РФ.

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