Прокурор требует тюремного заключения для пятерых мужчин за миллионное мошенничество против Российского государства. Заседание в уездном суде Хельсинки началось в среду.

Компания, управляющая российской зарубежной недвижимостью, в 2010 году осуществила обменную сделку, по которой продала компании из Эспоо жилищные акции и 64 объекта недвижимости, большая часть которых находится в районах, прилегающих к центру Хельсинки. В списке также были объекты, полученные Россией в качестве военных репараций от Германии. В обмен на это от компании из Эспоо было получено офисное здание, находящееся в районе Лауттасаари. Стоимость объекта оценивается в 9 млн евро, передает Yle.

Компания из Эспоо, получив документы, в тот же день перепродала 64 объекта недвижимости и выручила за них 14,6 млн евро. Как заявляет прокурор, цена недвижимости в течение одного дня подскочила на более чем 5,5 млн евро.

Прокуратура сообщает, что из полученной выручки директор финской компании перевел около 4,5 млн евро на счет консалтинговой фирмы в Швейцарии, которая, как подозревают, распределила средства между участниками сделки.

По мнению прокурора, участники сделки виновны в мошенничестве в особо крупных размерах.

Главный обвиняемый не может приехать из России

Интересную особенность случаю придает тот факт, что генератором всей мошеннической схемы является 61-летний гендиректор российской компании по недвижимости. Он уже отсидел по этому делу четыре года в российской тюрьме.

Его также приговорили к возмещению убытков в размере 14,5 млн евро. Россия, по информации юристов, получила лишь незначительную часть этой суммы. Поэтому Россия продолжает требовать возмещение убытков от всех обвиняемых, находящихся в суде Хельсинки.

Главный мошенник имеет запрет на выезд из России, поэтому он не может принимать участия в суде на месте его проведения. Ему также невозможно передать повестку в уездный суд.

Подсудимые отрицают все обвинения

На скамье подсудимых находятся пятеро: директор компании из Эспоо и его сын; человек, оценивший объекты недвижимости; человек, который, как считает прокуратура, является в Финляндии доверенным лицом главного преступника; доверенное лицо директора, которое подготовило и оформило сделку.

Второй из российских обвиняемых в данный момент, по его собственным словам, находится в Санкт-Петербурге и не может приехать в Финляндию из-за больной спины. Суд рассматривает возможность допросить его по удаленной связи, например, из Генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Все подсудимые отрицают свою вину. Финны, представляющие компанию из Эспоо, заявляют, что Российское государство, интересы которого представлял осужденный гендиректор, одобрило сделку со своей стороны.

- Это была обычная обменная сделка. Если одна из сторон опростоволосилась, то это ее проблемы, — заявил за пределами суда директор финской компании.

Мужчины, работающие в российской компании, в свою очередь, заявили, что лишь подчинялись указаниям начальства. Человек, оценивавший недвижимость, считает, что он не ответственен за то, как использовалась его оценка.

Все также отрицают обвинения в том, что действовали сообща с российским гендиректором, который представлял Российское государство.