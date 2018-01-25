Экономические санкции, введенные западными странами против РФ, это не просто "торговая война", а "полномасштабная атака" с целью смены власти в стране, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
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Глава ВТБ Андрей Костин в среду, 24 января, на всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил США и страны Запада в ведении "очень большой экономической войны", цель которой — смена существующей в стране власти.

По словам Костина, которые передает агентство РИА "Новости", Запад намерен "при помощи санкций оказать большое давление на Россию" с целью смены правительства и президента на "кого-то более подходящего для них".

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По мнению главы ВТБ, введенные против РФ штрафные меры выходят за пределы торговых войн, ограничивающих объемы экспорта или импорта. Критикуя Запад, Костин заявил о "крайне полномасштабной атаке" на Россию и давлении на экономику. "Это очень большая экономическая война", — сказал Костин.

Накануне в Давосе глава ВТБ предупредил о "растущей угрозе военного конфликта" в Европе, подчеркнув, что любые новые экономические санкции, введенные Западом против России, будут похожи на "объявление войны". "Я не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне", — подчеркнул глава ВТБ.

Deutsche Welle
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