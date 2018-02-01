Как стало известно, в этот раз на соискание престижной награды претендуют российские правозащитники и журналисты, а также экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, получивший убежище на территории РФ.

Парламентарий от Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде рассказал, что он номинировал на престижную награду журналистку российской "Новой газеты" Елену Милашину, основательницу правозащитного центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину и представительницу российской правозащитной группы "Комитет по предотвращению пыток" Ольгу Садовскую.

Политик также выдвинул на премию мира живущего сейчас в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, передает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро (NTB).

Депутатами Социалистической левой партии были также номинированы Европейский суд по правам человека, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, которому премию мира присуждали уже дважды - в 1954-м и 1981 годах, и обладающая неоднозначной репутацией сирийская НПО "Белые каски".

По словам Эйде, лауреатами награды могут быть объявлены все три россиянки, что допускается правилами присуждения премии.

В последние годы на премию ежегодно выдвигают от 200 до 400 человек и организаций. По сложившейся традиции списки номинантов не публикуются, но каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно становятся известны СМИ.

Информация в прессу зачастую попадает от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Как правило, это бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов и университетские профессора.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (ICAN). Члены Нобелевского комитета отметили работу ICAN по привлечению внимания общественности к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия, а также новаторские подходы организации к достижению международного соглашения по запрету на владение странами ядерным оружием.

В 2016 году премия мира была присуждена президенту Колумбии Хауну Мануэлю Сантосу за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах