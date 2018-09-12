Правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию о себе и других военных, с помощью которой можно либо раскрыть их "ведомственную принадлежность", либо сделать вывод, чем они заняты на службе.
Зачем это надо?
В пояснительной записке к законопроекту, подписанной замминистра обороны Николаем Панковым, сказано, что военнослужащие представляют особый интерес для иностранных спецслужб, а также для террористов и экстремистов.
К такому выводу в министерстве обороны пришли, в том числе анализируя опыт участия российских военных в операции в Сирии.
Информация из соцсетей, по мнению военного ведомства, можно использовать для "информационно-психологического воздействия" на самих военнослужащий, а также "для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации".
Как с этим будут бороться?
Если законопроект будет принят, военным запретят размещать в СМИ и соцсетях видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию о себе и других военнослужащих, о своей служебной деятельности и работе сослуживцев, о месте дислокации, а также о деятельности подразделений, где они проходят военную службу.
Минобороны при этом утверждает, что будет соблюден баланс между потребностью военнослужащих в свободном обмене информацией и ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности.
Тем, кто нарушит эти требования, будет грозить дисциплинарная ответственность (наказывать должен командир). А контрактникам — досрочное увольнение со службы.
На кого ориентировались
При разработке законопроекта учитывался зарубежный опыт, подчеркивают в минобороны.
В январе этого года из-за использования американскими военными популярного приложения для спортсменов Strava стали известны данные о военных базах США за рубежом.
Карта компании Strava использовала данные с фитнес-трекеров военных, совершавших пробежки. Благодаря им стали видны предполагаемый центр ЦРУ в Сомали, зенитно-ракетный комплекс в Йемене и базы в Афганистане.
"Недавно в США тоже был скандал, когда военнослужащие засветились в Сирии. После этого Пентагон запретил бойцам использовать приложения с геолокацией. Происходит это и во многих других странах", — сказал "Коммерсанту" глава Центра стратегических конъюнктур Иван Коновалов.
Давно готовились
Документ был разработан в военном ведомстве еще в прошлом году. В июне 2017 года стало известно, что минобороны предлагает обязать всех контрактников, поступающих на военную службу, сообщать адреса своих профилей в социальных сетях для проверки.
А в феврале 2018 года в военные части направили памятки и плакаты, призывающие отказаться от использования соцсетей, пишет "Коммерсант".
Кроме того, издание тогда сообщало, что начальник 8-го управления российского генштаба Юрий Кузнецов составил перечень мобильных устройств, разрешенных к применению в центральных и военных органах управления.
В список вошли всего 11 моделей телефонов четырех разных производителей — Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung. Это были самые простые кнопочные устройства стоимостью от 688 рублей.
После Донбасса
Публикация военнослужащими своих данных в соцсетях приводила к утечкам данных. В 2014 году странички некоторых солдат в соцсети "ВКонтакте" позволили получить подтверждения присутствия российских военных на Украине, напоминает РБК.
Данные из соцсетей в своих расследованиях использовала международная группа Bellingcat, которая пришла к выводу, что Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.
В докладе группы поименно назывались те, кто, по мнению Bellingcat, несет ответственность за принятие решения и запуск ракеты в пассажирский самолет: командир бригады, командир 2-го дивизиона, в состав которого могла входить пусковая установка.
С 2013 года 53-й бригадой командует полковник Сергей Мучкаев. Свои аккаунты в социальных сетях полковник Мучкаев удалил после публикаций Bellingcat.
В паблике войсковой части №32406 в социальной сети "ВКонтакте" можно было найти фотографии почетных грамот за подписью Мучкаева, которые публикуют родственники военнослужащих.
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