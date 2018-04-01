В субботу представитель МИД Великобритании заявила: "Мы рассматриваем запросы на предоставление консульского доступа в соответствии с нашими обязательствами в рамках международного и национального законодательства, включая права и желания Юлии Скрипаль".
О бывшем полковнике ГРУ Сергее Скрипале речи не идет. В посольстве РФ ранее сообщали, что в ответ на их запросы британцы заявили, что рассматривают Скрипаля как британского подданного.
Москва требует высылки еще полусотни дипломатов
Более 50 дипломатов и технических сотрудников британских дипмиссий должны будут покинуть Россию, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Произойти это должно в течение месяца, передает Русская служба ВВС.
Ранее Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия в ответ выслала то же число британских дипломатов. ВВС отмечает, что тогда речь шла не о сокращении общего числа дипломатов, а фактически о замене одних сотрудников на других - каждая сторона могла прислать новых дипломатов взамен высланных.
Новые сокращения Захарова объяснила соблюдением паритета: "Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше".
США, десятки стран Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия и Албания на этой неделе объявили о высылке в общей сложности более 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в России (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.
Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на Скрипалей.
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