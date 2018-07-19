Российские военные во время маневров устроили стрельбу в армянском селе

Военные ушли после того, когда глава сельской администрации Вардан Макеян обратился в Службу национальной безопасности и полицию. После того, как они ушли, на местности остались патроны.

"До трех десятков солдат перекрыли дорогу села, остановили свою колонну, и такие звуки, выстрелы! Хорошо, что патроны были небоевые. Весь народ сразу выбежал из домов после этих звуков, даже есть дети, которые потеряли сознание. Оскорбительно то, что никого не предупредили, что на территории вашей общины будем проводить учения. Если кто-то из Армении в Российской Федерации сделает такое, в общине хотя бы с одним домом, то раздули бы трагедию! Хорошо, поняли, что военная база, спасибо, защищают, но не должны приходить и устраивать боевые действия на территории села!", — сказал глава сельской администрации Вардан Макеян.

Глава села выражает недовольство тем, что ежедневно передвигающаяся сверхтяжелая техника российской военной базы разрушила улицы и дороги в селе.

“Это не вседозволенность в нашем государстве, это их беспредел, когда это они ведут себя так. Сегодня мы все знаем, что они пользуются тем, что государство Армения словно пуповиной связано с Россией, и они пользуются, а пуповина однажды прервется, так нельзя. Ужасные звуки были, звуки войны, вначале в селе началась паника от звуков выстрелов, затем народ успокоился, все село собралось на месте происшествия. Первое впечатление было то, что русские против нас творят тот же садизм, который они сделали в Гюмри. Но потом успокоились, увидев, что произошло. Слава Богу, что ничего чрезвычайного не произошло, ведь все были вооружены автоматами. Мы поняли, что произошло, и остается, чтоб поняли они. Ни меня, ни СНБ, ни Полиции – никакого документа не представили. По их словам, они делают свое военное дело и не обязаны представлять нам какие-либо документы", — рассказал Вардан Макеян.

Жители села успели снять на видео происходящее, даже их беседу с представителями российской базы.

Об обстоятельствах инцидента в селе Паник Ширакской области Армении и результатах его расследования докладывают премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян.

Заместитель командира 102-й российской базы в Армении по работе с личным составом Алексей Полюхович, который рано утром прибыл в Администрацию марза Ширак для обсуждения инцидента с губернатором Кареном Саруханяном и извинений, сказал, что руководство базы проводит разбирательство в связи с инцидентом.

Отвечая на вопрос, кто же отдал такой приказ, он заявил, что были проведены учения в рамках повышения боевой готовности военной базы, а что было не так – в настоящее время идет расследование, по итогам которого журналистов проинформируют через пресс-службу. Замкомандующего сообщил также, что принесены официальные извинения губернатору Ширака, а об остальном проинформируют позже.

Губернатор Ширакской области Карен Саруханян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что встретился с заместителем командующего 102-й российской военной базой.

"Они говорят, что все это было форс-мажорной ситуацией, они не собирались осуществлять это именно в этом месте, за что извинились и заверили, что это больше не повторится", - сказал губернатор.

На вопрос, будет ли вопрос закрыт после извинений, Саруханян ответил: "Конечно, нет, ведется служебное расследование, они все это сделали, дадут ответ. Они сказали, что организуют мероприятие, организуют день открытых дверей и пригласят также жителей, чтобы не возникло вдруг враждебности. Они сказали, что мы братские страны, это была просто халатность".

Об обстоятельствах инцидента в селе Паник Ширакской области Армении и результатах его расследования докладывают премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян.

Вопрос базы нужно поставить более чем четко – либо она выполняет свои задачи, либо выводится из Армении. Это единственная база в мире, за которую платит принимающая страна. И за ситуацию на базе однозначно ответственность несет Россия, отмечает издание Lragir.am.