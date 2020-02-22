Российские военные: Турция перебросила в Сирию многокилометровые колонны боевой техники и боеприпасов

Все основные транспортные артерии на севере провинции Идлиб последние несколько недель функционируют в обычном режиме, что позволило Турции перебросить со своей территорию в зону деэскалации многокилометровые колонны боевой техники и грузового транспорта с боеприпасами.

При этом, по его словам, информация о потоках "сотен тысяч" мирных жителей Идлиба, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками в регионе, "не соответствует действительности".

Контр-адмирал подчеркнул, что "никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы "около миллиона" беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует.

Глава ЦПВС призвал Анкару сделать все возможное, чтобы дать возможность мирным жителям Идлиба покинуть зону боевых действий через открытые пункты пропуска в районы, подконтрольные сирийскому правительству.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу призвал президента России Владимира Путина обеспечить полное соблюдение сочинских договоренностей по Идлибу, сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, а также Ливию.

В ходе разговора с Путиным Эрдоган подчеркнул необходимость сдержанности режима Асада и прекращения гуманитарного кризиса в Идлибе, сообщает агентство "Анадолу".

Анкара действительно направила недавно запрос в США о возможности размещения американских зенитных ракетных комплексов Patriot в Турции, сообщил на условиях анонимности в пятницу Анатолийскому агентству новостей представитель властей США.

"Мы осведомлены о запросе относительно размещения систем Patriot, но насколько понимаем, решение пока не принято", - сказал собеседник агентства.

Накануне глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар сообщил, что Вашингтон мог бы обеспечить Анкару ЗРС Patriot в качестве меры поддержки турецких действий в сирийской провинции Идлиб.

"США могли бы поставить ЗРК Patriot", - сказал он в четверг в эфире телеканала CNNTurk, в то же время отметив, что Турция продолжит ставить на боевое дежурство российские комплексы С-400.

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Анкары сообщило, что Турция обратилась с США с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб.

"Турция запросила у США развертывание двух батарей ЗРК Patriot на своей южной границе, чтобы обеспечить свободу действий для возмездия - в случае любых будущих атак сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха, сообщило высокопоставленное официальное лицо Турции в Анкаре", - пишет агентство.

Источник пояснил, что в случае размещения в турецкой провинции Хатай установок Patriot Анкара могла бы использовать истребители F-16 против сирийских правительственных сил в Идлибе.

Представитель Анкары уточнил, что идея с ЗРК Patriot была озвучена еще на прошлой неделе спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри во время его визита в Турцию.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Зона деэскалации Идлиб, помимо одноименной провинции Идлиб, включает часть территорий соседних провинций - Латакия, Хама и Алеппо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в феврале потребовал от Дамаска до конца месяца вывести войска из Идлибской зоны. Он назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе, отметив, что она может начаться "внезапно однажды ночью".

Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов, и будут продолжены. По его словам, ни одна из встреч с Россией по Идлибу не прошла так, как хотела Турция, и стороны далеки от того, чтобы выработать общую позицию.