Подразделения связи Черноморского флота России начали учения на полигонах в Крыму в рамках плана боевой подготовки.
На полигонах "Ангарский" и "Старый Крым" более 300 военнослужащих и около 60 единиц вооружения и спецтехники подразделений связи отрабатывают задачи "по развертыванию полевой опорной сети связи флота с целью обеспечения устойчивого непрерывного управления объединениями и военными частями флота", сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу флота.
Оккупанты тренировались отражать нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну, а также условный ремонт автомобильной и спецтехники. Полевой выход продлится до середины сентября.
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